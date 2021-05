Paola Egonu portabandiera ai Giochi di Tokyo? “Facciamola questa rivoluzione”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tra pochi giorni il Comitato Olimpico italiano deciderà il nome dell’atleta che guiderà la squadra azzurra aidi. Nelle ultime ore sono circolati alcuni nomi che sarebbero stati inseriti in una short list – in fase di valutazione – del Coni. Tra di loro ci sarebbe anche quello di, fortissima pallavolista di Conegliano e della nazionale di volley femminile. La giovane, 22 anni, sarebbe onorata ed è entusiasta all’idea di essere scelta comealle prossime Olimpiadi.e il sogno di diventare ladell’Italia alle Olimpiadi La sua emozione trapela dalle parole pronunciate durante l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: “Sarebbe fantastico, un onore pazzesco. Wow, poi potrei morire anche ...

in un'intervista al Corriere della Sera. La più forte giocatrice al mondo di pallavolo, fresca di vittoria della Champions League, ha così smorzato le voci sulla sua omosessualità. La pallavolista in un'intervista al Corriere della Sera: "Io portabandiera alle Olimpiadi? Sarebbe un onore pazzesco"