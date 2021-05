Panchina Juventus | nome a sorpresa per il dopo Pirlo | “Ipotesi concreta”

Advertising

dnaJuve27 : Mi andrebbe bene ?? - JManiaSite : Costruzione dal basso, tiki taka e uomo forte nello spogliatoio: ecco perché, secondo #Tuttosporrt, la #Juventus vu… - forzaj1897 : #Allegri in pole per la panchina del #RealMadrid mentre #Zidane vuole aspettare la Francia dopo il 2022. Il piano A… - MondoBN : JUVE, Idea Gattuso per la panchina bianconera - LeonardoZanna : Ma se #Zidane va verso la panchina della #Francia e #Allegri va al #RealMadrid Ma un #Deschamps alla #Juventus lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juventus

Juventus News 24

... per riprendersi almeno un pezzettino di sereno dentro una stagione disgraziata, per la... Turnover studiato ? Lacontro l'Inter non è stata una sorpresa: Paulo ha saputo la mattina ...Ecco il nome che si insinua tra Allegri e Zidane Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono in salita le quotazioni di Gennaro Gattuso per ladella2021/2022. Non è un'idea dell'...Così, oggi, in tanti si chiedono se sia giusta la decisione di De Laurentiis di non rinnovargli il contratto. Gli altri club, dal canto loro, non restano con le mani in mano e studiano il piano per co ...Si dice che, nel calcio moderno, all’interno della stessa partita coesistono ormai più partite, diverse per intensità, qualità, dominio dell’una sull’altra squadra. Ogni volta che Juventus e Inter si ...