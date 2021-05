Pallone d’oro VPG Italia 2021, i candidati: Salesandrea98, il re degli assist (Di lunedì 17 maggio 2021) Ultimo episodio delle presentazioni dei Pro Players candidati al Pallone d’oro di VPG Italia 2021 (legato alle competizioni su PS). Last but not least (direbbero gli anglofoni), dulcis in findus (direbbero i simpaticoni) vi presentiamo un attaccante della compagine che ha portato in alto l’Italia nella seconda competizione continentale VPL: parliamo di Salesandrea98 dei Revolution Catedral. Capace di vincere l’Europa League con il proprio club dopo un quinto posto in campionato, Salesandrea98 si è fatto notare per le proprie skills e per una caratteristica particolare: essere il re degli assist di VPG Italia. LEGGI ANCHE => Pallone d’oro VPG Italia ... Leggi su esports247 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ultimo episodio delle presentazioni dei Pro Playersaldi VPG(legato alle competizioni su PS). Last but not least (direbbero gli anglofoni), dulcis in findus (direbbero i simpaticoni) vi presentiamo un attaccante della compagine che ha portato in alto l’nella seconda competizione continentale VPL: parliamo didei Revolution Catedral. Capace di vincere l’Europa League con il proprio club dopo un quinto posto in campionato,si è fatto notare per le proprie skills e per una caratteristica particolare: essere il redi VPG. LEGGI ANCHE =>VPG...

