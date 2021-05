“Palestinian lives matter”: ora non è più solo Bernie Sanders a criticare Israele nel Congresso USA (Di lunedì 17 maggio 2021) “Il presidente e molte altre personalità questa settimana hanno affermato che Israele ha il diritto di difendersi”, ha detto giovedì scorso la parlamentare statunitense Alexandria Ocasio-Cortez durante un dibattito alla Camera dei rappresentanti sul conflitto scoppiato il 10 maggio nella striscia di Gaza. “Ma i palestinesi hanno il diritto di sopravvivere?” All’interno del Congresso degli Stati Uniti stanno crescendo le voci critiche del governo israeliano, sulla spinta dell’ala progressista del partito democratico che chiede al presidente Joe Biden di prendere una posizione più netta sul conflitto a Gaza, che finora ha portato alla morte di oltre 200 palestinesi mentre 10 israeliani sono stati uccisi dai razzi lanciati da Hamas. A una settimana dall’inizio dell’escalation militare a Gaza, la peggiore dal 2014, il governo statunitense si è finora ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 maggio 2021) “Il presidente e molte altre personalità questa settimana hanno affermato cheha il diritto di difendersi”, ha detto giovedì scorso la parlamentare statunitense Alexandria Ocasio-Cortez durante un dibattito alla Camera dei rappresentanti sul conflitto scoppiato il 10 maggio nella striscia di Gaza. “Ma i palestinesi hanno il diritto di sopravvivere?” All’interno deldegli Stati Uniti stanno crescendo le voci critiche del governo israeliano, sulla spinta dell’ala progressista del partito democratico che chiede al presidente Joe Biden di prendere una posizione più netta sul conflitto a Gaza, che finora ha portato alla morte di oltre 200 palestinesi mentre 10 israeliani sono stati uccisi dai razzi lanciati da Hamas. A una settimana dall’inizio dell’escalation militare a Gaza, la peggiore dal 2014, il governo statunitense si è finora ...

