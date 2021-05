Palermo, porta aperta in trasferta: contro la Juve Stabia servirà invertire il trend (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Palermo deve solo vincere in casa della Juve Stabia per passare il turno.Palermo, tornano i giustizieri: contro la Juve Stabia Filippi punterà su Floriano e Saraniti. Lucca…I rosanero dovranno rimediare alle tante assenze che senza dubbio condizioneranno l'andamento della gara, visto che saranno out pedine del calibro di Almici, Rauti e Lucca su tutti. Vincere in casa delle "Vespe" non è un'impresa possibile (in campionato lo si è fatto ndr), ma una problematica potrebbe essere quella relativa alle reti subite in trasferta. Lontano dal "Renzo Barbera", scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', i rosanero hanno la media di un gol subito a partita e «non riescono a tenere la porta chiusa in trasferta da ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildeve solo vincere in casa dellaper passare il turno., tornano i giustizieri:laFilippi punterà su Floriano e Saraniti. Lucca…I rosanero dovranno rimediare alle tante assenze che senza dubbio condizioneranno l'andamento della gara, visto che saranno out pedine del calibro di Almici, Rauti e Lucca su tutti. Vincere in casa delle "Vespe" non è un'impresa possibile (in campionato lo si è fatto ndr), ma una problematica potrebbe essere quella relativa alle reti subite in. Lontano dal "Renzo Barbera", scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', i rosanero hanno la media di un gol subito a partita e «non riescono a tenere lachiusa inda ...

