Palermo, operazione anti droga: 30 misure cautelari. Nelle intercettazioni la testimonianza della violenza usata per recupero crediti – Video (Di lunedì 17 maggio 2021) La Polizia di Palermo ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 30 persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale che smerciava cocaina. Undici sono state arrestate, 15 sono finite ai domiciliari e a 4 è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno accertato un’attività di spaccio che partendo da Partinico si estendeva ad altri comuni della provincia palermitana come Balestrate, Trappeto, Camporeale, San Cipirello, nonché del trapanese come Alcamo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa, Gibellina, Mazara del Vallo. Nelle telefonate intercettate dagli agenti, due spacciatori parlano tra loro di un cliente che voleva la droga senza pagare, per questo motivo picchiano lui ed un suo amico, prima a casa dell’assuntore e poi al bar Montreal. Nella telefonata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) La Polizia diha eseguito una misura cautelare nei confronti di 30 persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale che smerciava cocaina. Undici sono state arrestate, 15 sono finite ai domiciliari e a 4 è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno accertato un’attività di spaccio che partendo da Partinico si estendeva ad altri comuniprovincia palermitana come Balestrate, Trappeto, Camporeale, San Cipirello, nonché del trapanese come Alcamo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa, Gibellina, Mazara del Vallo.telefonate intercettate dagli agenti, due spacciatori parlano tra loro di un cliente che voleva lasenza pagare, per questo motivo picchiano lui ed un suo amico, prima a casa dell’assuntore e poi al bar Montreal. Nella telefonata ...

Advertising

poliziadistato : Palermo: operazione antidroga in corso. Le indagini dei poliziotti del Commissariato di Partinico hanno permesso di… - ilfattovideo : Palermo, operazione anti droga: 30 misure cautelari. Nelle intercettazioni la testimonianza della violenza usata pe… - ilapera : BLITZ POLIZIA PALERMO IN OPERAZIONE ANTIDROGA INTERCETTAZIONI DECINE ARRESTI.. - ilapera : BLITZ POLIZIA PALERMO IN OPERAZIONE ANTIDROGA DECINE DI ARRESTI @ Questura di Palermo - ilapera : POLIZIA PALERMO INTERCETTAZIONI IN OPERAZIONE ANTIDROGA DECINE DI ARRESTI @ Questura di Palermo -