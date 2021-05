Palamara | eseguita ispezione sul server con le intercettazioni del trojan | attesa per la relazione della Polizia postale

(Di lunedì 17 maggio 2021) È scattata l’deldi NapoliRcs, cioè la società che ha fornito ai magistrati gli apparati e i programmi per svolgere lenell’indagine sul caso nomine al Csm. Ascolti finiti in gran parte agli atti dell’inchiesta su Luca, l’ex presidente dell’Anm al centrovicenda che ha fatto tremare il mondomagistratura. Proprio durante l’udienza preliminare del processo a, la procura di Perugia ha depositato l’atto con cui le procure di Napoli e Firenze hanno disposto l’sulRcs nel capoluogo campano.che secondo quanto si apprende è stata già effettuata venerdì scorso dalla...

... dove e' sotto inchiesta per frode nelle pubbliche forniture, aveva dichiarato che un server delle intercettazioni dell'inchiestaera a Napoli. Nella prossima udienza, fissata per il ...Il 17 marzo 1981 fuin grande segreto una perquisizione nella villa di Licio Gelli sita a ...è la tipica manifestazione di tale debolezza, ma è riduttivo attribuirgli tutte le ...ROMA (ITALPRESS) - Raccontare i fatti attraverso un libro, per spiegare come funziona il sistema della giustizia a chi ne è fuori: cittadini e togati. Questo è l'obiettivo che Luca Palamara e Alessand ...