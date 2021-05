Oroscopo Sagittario, domani 18 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Amici del Sagittario, questa giornata sembra essere decisamente favorevole per i progetti lavorativi che avete in mente grazie al buonissimo supporto di Giove nei vostri piani astrali! La sua influenza dovrebbe garantirvi successi, opportunità ed anche incontri amorosi, nel caso foste alla ricerca della vostra anima gemella! Occhio ancora una volta a Mercurio e Venere, dissonanti ma ormai anche abbastanza distanti e limitati nella loro influenza, che potrebbero al più porvi davanti a qualche ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 18? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, questa giornata sembra essere decisamente favorevole per i progetti lavorativi che avete in mente grazie al buonissimo supporto di Giove nei vostri piani astrali! La sua influenza dovrebbe garantirvi successi, opportunità ed anche incontri amorosi, nel caso foste alla ricerca della vostra anima gemella! Occhio ancora una volta a Mercurio e Venere, dissonanti ma ormai anche abbastanza distanti e limitati nella loro influenza, che potrebbero al più porvi davanti a qualche ...

