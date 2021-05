Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 17/05/2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Se vuoi cambiare lavoro, valuta attentamente le tue opzioni oggi, perché potresti scoprire un’opportunità particolarmente redditizia. Se invece sei soddisfatta della tua posizione attuale, questo potrebbe essere il momento ideale per chiedere un aumento al tuo capo. È anche possibile che tu riceva un’ottima valutazione per le tue prestazioni e questo ti permetta di ottenere più facilmente incarichi prestigiosi. Se sei un’imprenditrice e hai bisogno di assumere del personale, forse troverai una persona molto qualificata che potrebbe diventare un’ottima risorsa. Non lasciartelo sfuggire! Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Se vuoi cambiare lavoro, valuta attentamente le tue opzioni oggi, perché potresti scoprire un’opportunità particolarmente redditizia. Se invece sei soddisfatta della tua posizione attuale, questo potrebbe essere il momento ideale per chiedere un aumento al tuo capo. È anche possibile che tu riceva un’ottima valutazione per le tue prestazioni e questo ti permetta di ottenere più facilmente incarichi prestigiosi. Se sei un’imprenditrice e hai bisogno di assumere del personale, forse troverai una persona molto qualificata che potrebbe diventare un’ottima risorsa. Non lasciartelo sfuggire! Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

