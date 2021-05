Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 17/05/2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Se hai in programma un discorso, una presentazione o un workshop, probabilmente farai un ottimo lavoro. Ti sei preparata al meglio per questo evento, e lo dimostrerai. Parlerai in maniera chiara e forte, ma non risulterai aggressiva o pesante. Cambiando argomento, la tua vita sociale oggi potrebbe essere particolarmente gratificante. Che si tratti di un appuntamento con gli amici o di un incontro d’affari, sarà comunque un successo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Se hai in programma un discorso, una presentazione o un workshop, probabilmente farai un ottimo lavoro. Ti sei preparata al meglio per questo evento, e lo dimostrerai. Parlerai in maniera chiara e forte, ma non risulterai aggressiva o pesante. Cambiando argomento, la tua vita sociale oggi potrebbe essere particolarmente gratificante. Che si tratti di un appuntamento con gli amici o di un incontro d’affari, sarà comunque un successo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

