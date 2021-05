Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 17 Maggio 2021, anticipazioni astrali (Di lunedì 17 maggio 2021) Ariete Con l’energia celeste di oggi, potresti vivere alcune esperienze interessanti e nuove in termini di vita amorosa. C’è un movimento naturale verso la sperimentazione e il fare tutto in modo diverso. Se esci per un appuntamento, prova a indossare abiti che ti facciano risaltare. Vai da qualche parte che metta in evidenza un lato molto alternativo di te, uno che non gioca molto spesso. Decidi tu stesso dopo aver riflettuto. Prendi in considerazione i consigli delle persone di cui ti fidi quotidianamente, ma questo non significa che hai l’obbligo di fare ciò che ti dicono alla lettera. È tempo che tu sia consapevole che solo tu puoi prendere in carico la tua vita. Fai quello che vuoi e non quello che gli altri si aspettano da te, Ariete. Inoltre, non accettare o rifiutare nulla semplicemente a causa di una domanda puramente materiale. Il denaro non è tutto ... Leggi su newsitaliane (Di lunedì 17 maggio 2021) Ariete Con l’energia celeste di, potresti vivere alcune esperienze interessanti e nuove in termini di vita amorosa. C’è un movimento naturale verso la sperimentazione e il fare tutto in modo diverso. Se esci per un appuntamento, prova a indossare abiti che ti facciano risaltare. Vai da qualche parte che metta in evidenza un lato molto alternativo di te, uno che non gioca molto spesso. Decidi tu stesso dopo aver riflettuto. Prendi in considerazione i consigli delle persone di cui ti fidi quotidianamente, ma questo non significa che hai l’obbligo di fare ciò che ti dicono alla lettera. È tempo che tu sia consapevole che solo tu puoi prendere in carico la tua vita. Fai quello che vuoi e non quello che gli altri si aspettano da te, Ariete. Inoltre, non accettare o rifiutare nulla semplicemente a causa di una domanda puramente materiale. Il denaro non è tutto ...

