Oroscopo Paolo Fox domani martedì 18 Maggio 2021 | previsioni astrali

Leggi su newsitaliane

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ariete Non esagerare chiedendo al tuo corpo qualcosa che non può fare. Dosate bene le vostre forze per iniziare la settimana in modo che non sia poi così costoso fare qualcosa che richiederà energia e ulteriore sforzo. Questo è qualcosa per cui il tuo corpo ti ringrazierà. Sentirai la crudezza della sfortuna in ogni azione che compi oggi. Non scoraggiarti, continua ad andare avanti. Amore: devi prendere il tuo partner con le pinzette durante il giorno di oggi. Stai attraversando un brutto momento. Pazienza. Ricchezza: finalmente potrai goderti una giornata tranquilla senza sorprese. Metti in pausa i tuoi progetti per oggi. Benessere: che la tua capacità di sorprendere il tuo partner non si perde nella nebbia della routine. Mantieni sempre una sorta di incertezza da parte tua. Toro La tua intelligenza sarà in aumento oggi e questo ti consentirà di analizzare logicamente determinati ...