Oroscopo Paolo Fox domani martedì 18 Maggio 2021

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ariete Non esagerare chiedendo al tuo corpo qualcosa che non può fare. Dosate bene le vostre forze per iniziare la settimana in modo che non sia poi così costoso fare qualcosa che richiederà energia e ulteriore sforzo. Questo è qualcosa per cui il tuo corpo ti ringrazierà. Toro La tua intelligenza sarà in aumento oggi e questo ti consentirà di analizzare logicamente determinati dati, il che ti porterà a capire dov’è il problema e ad affrontarlo frontalmente. Avrai una buona predisposizione a farlo. Rinnova la tua fiducia nelle tue possibilità. Gemelli Non escludere un piccolo disturbo o un disagio che potrebbe farti avere una giornata un po ‘spiacevole, ma sarà temporaneo e non avrà importanza. In ogni caso, cerca di essere paziente e di non cadere in una preoccupazione esagerata. Cancro Respirerai con calma in una questione economica che si risolve più facilmente di quanto avessi ...