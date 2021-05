Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 17/05/2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi potrebbe essere una giornata molto importante a lavoro, perché il Sole sta attraversando la zona superiore della tua carta astrale. Se stai aspettando dei premi o dei riconoscimenti, questo potrebbe essere il momento in cui li riceverai. Nel caso, ricordati di ringraziare i colleghi e i collaboratori con cui hai lavorato, perché sono stati fondamentali per il raggiungimento del risultato. Un’altra possibilità è che qualcuno del tuo settore ti raccomandi per una promozione o un’altra opportunità significativa. Sarai molto gratificata da questo aiuto. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi potrebbe essere una giornata molto importante a lavoro, perché il Sole sta attraversando la zona superiore della tua carta astrale. Se stai aspettando dei premi o dei riconoscimenti, questo potrebbe essere il momento in cui li riceverai. Nel caso, ricordati di ringraziare i colleghi e i collaboratori con cui hai lavorato, perché sono stati fondamentali per il raggiungimento del risultato. Un’altra possibilità è che qualcuno del tuo settore ti raccomandi per una promozione o un’altra opportunità significativa. Sarai molto gratificata da questo aiuto. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

