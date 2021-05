Oroscopo Capricorno, domani 18 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Carissimi amici del Capricorno, in questo martedì sembra che dobbiate muovervi quasi in punta di piedi. Un litigio con qualcuno di importante nella vostra vita sembra essere dietro l’angolo, quindi prestate veramente tanta attenzione a quello che fate per non rischiare di incappare in un brutto senso di infelicità. Marte e la Luna non sono positivi nei vostri piani astrali e sembrano rendere alcuni momenti della giornata particolarmente faticosi. Ma Giove in angolo positivo vi permette una rapida ed ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 18? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi amici del, in questo martedì sembra che dobbiate muovervi quasi in punta di piedi. Un litigio con qualcuno di importante nella vostra vita sembra essere dietro l’angolo, quindi prestate veramente tanta attenzione a quello che fate per non rischiare di incappare in un brutto senso di infelicità. Marte e la Luna non sono positivi nei vostri piani astrali e sembrano rendere alcuni momenti della giornata particolarmente faticosi. Ma Giove in angolo positivo vi permette una rapida ed ...

