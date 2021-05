Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 17/05/2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi punta direttamente alla felicità, perché il Sole invierà un raggio positivo al potente Plutone in Capricorno. Grazie a questa connessione potresti sperimentare i livelli più elevati dell’amore, del divertimento e della gioia. Fortunatamente hai già al tuo fianco le persone giuste per raggiungere questo obiettivo, come il tuo compagno o i tuoi figli, e il legame che ti lega a loro saprà lasciare un’impronta indimenticabile nel tuo cuore. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi punta direttamente alla felicità, perché il Sole invierà un raggio positivo al potente Plutone in. Grazie a questa connessione potresti sperimentare i livelli più elevati dell’amore, del divertimento e della gioia. Fortunatamente hai già al tuo fianco le persone giuste per raggiungere questo obiettivo, come il tuo compagno o i tuoi figli, e il legame che ti lega a loro saprà lasciare un’impronta indimenticabile nel tuo cuore. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

