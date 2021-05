Oroscopo Bilancia, domani 18 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Amici dell’equilibrata Bilancia, il martedì che si configura al vostro orizzonte risulta essere abbastanza sereno e gratificante! I transiti negativi di Mercurio e Venere potrebbero rendervi leggermente nervosi in alcuni momenti della giornata, ma grazie ai buoni Marte e Luna dovreste sperimentare anche una nuova efficienza e grinta, utilissime per arrivare carichi fino a sera! Buone le prospettive che attendono i vostri progetti futuri, anche se potrebbero essere leggermente rallentati o resi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 18? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Amici dell’equilibrata, il martedì che si configura al vostro orizzonte risulta essere abbastanza sereno e gratificante! I transiti negativi di Mercurio e Venere potrebbero rendervi leggermente nervosi in alcuni momenti della giornata, ma grazie ai buoni Marte e Luna dovreste sperimentare anche una nuova efficienza e grinta, utilissime per arrivare carichi fino a sera! Buone le prospettive che attendono i vostri progetti futuri, anche se potrebbero essere leggermente rallentati o resi ...

