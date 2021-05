Operazione “ANTEO” | arrestate 30 persone esponenti a clan dediti al traffico di droga

Advertising

wesud_news : ‘ndrangheta, Operazione “Anteo”: 30 misure cautelari tra Calabria, Lazio e Lombardia - GiornaleLORA : Operazione “Anteo”: eseguite 30 misure cautelari nei confronti di esponenti di una organizzazione dedita al traffic… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Operazione 'Anteo', 30 arresti per spaccio di droga e traffico di armi. VIDEO) è stato pubblica… - CN24_tv : Traffico di doga, armi ed esplosivi. Blitz all’alba nel soveratese: 30 indagati ?? VIDEO ? - lametino : Operazione Anteo contro traffico di droga e armi, 30 misure cautelari - -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione ANTEO

I dettagli dell'denominata "" saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 presso la sede del Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro. I NOMI ...Trenta misure cautelari eseguite stamani dai carabinieri, tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monza e Brianza e Roma, che nell'ambito dell'' hanno sgominato un'organizzazione, attiva in Calabria, in provincia di Catanzaro, in particolare nell'area del Soveratese, con proiezioni nelle province di Reggio Calabria e Vibo ...Numeri importanti in Calabria dopo il Family Vax Day. A Lattarico le vaccinazioni sono proseguite anche ieri: somministrate quasi tremila dosi ...Il sodalizio criminale aveva collegamenti con clan di ndrangheta oltre che nel catanzarese, anche nella provincia di Reggio Calabria e di Vibo Valentia ...