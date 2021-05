Open day J&J, a Pietrelcina 500 dosi disponibili: appuntamento per mercoledì (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Arriva anche a Pietrelcina l’Open day targato Johnson & Johnson, il vaccino monodose per sconfiggere il Covid-19. L’appuntamento è previsto per mercoledì 19 maggio 2021, nel Palazzo di Vetro in Viale dei Cappuccini a Pietrelcina. Saranno 500 le dosi di vaccino J&J che l’Asl di Benevento metterà a disposizione per i residenti del paese natale di San Pio e non solo, infatti l’Open day è rivolto a tutte le persone, over 50, residenti nella Provincia di Benevento. La campagna di vaccinazione avrà inizio alle 09:00, e si andrà avanti fino a quando non termineranno le fiale del vaccino monodose. Così come per l’Open day di Puglianello, se dovessero avanzare delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Arriva anche al’day targato Johnson & Johnson, il vaccino monodose per sconfiggere il Covid-19. L’è previsto per19 maggio 2021, nel Palazzo di Vetro in Viale dei Cappuccini a. Saranno 500 ledi vaccino J&J che l’Asl di Benevento metterà a disposizione per i residenti del paese natale di San Pio e non solo, infatti l’day è rivolto a tutte le persone, over 50, residenti nella Provincia di Benevento. La campagna di vaccinazione avrà inizio alle 09:00, e si andrà avanti fino a quando non termineranno le fiale del vaccino monodose. Così come per l’day di Puglianello, se dovessero avanzare delle ...

