Omofobia | Scalfarotto | ' ddl Zan adeguato | approvarlo senza modifiche'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Celebriamo oggi l'ennesima giornata internazionale contro l'Omofobia e la transfobia senza avere ancora una legge che reprima i crimini d'odio nei confronti della comunità Lgbt. C'è però una novità, sappiamo che il disegno di legge Zan è stato approvato dalla Camera dei deputati, adesso si appresta ad essere esaminato dal Senato della Repubblica. E dirò subito che il mio auspicio è che questo disegno di legge sia approvato subito, così com'è, senza modifiche non perché non sia consapevole del fatto che da più parti si sollevino perplessità, dubbi, commenti sul contenuto della legge ma perché penso che al di là di quelle che possono essere queste perplessità o queste richieste di modifica, nessuno può negare che il disegno di legge Zan abbia una caratteristica: quella di essere ...

