Omofobia, Salvini: "Punizioni per discriminazioni e violenze no per idee" (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella Giornata Internazionale contro Omofobia, bisobia, transfobia, Matteo Salvini interviene su Facebook per chiedere "una legge che introduca subito pene più severe per chi discrimina, insulta o aggredisce in base a sesso, etnia o religione, come quella già presentata da Lega e centrodestra". Senza nominare direttamente il Ddl Zan, il leader della Lega dice invece "no a una legge che introduce bavaglio e carcere per le idee (punire chi non condivide le adozioni gay o l'utero in affitto è una follia) e vuole portare nelle scuole di bimbi di 5 o 6 anni la teoria gender". "Liberi di amare e di pensare!", scrive sul social. L'articolo proviene da Italia Sera.

