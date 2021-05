**Omofobia: Salvini, ‘punizioni per discriminazioni e violenze no per idee’** (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Sì a una legge che introduca subito pene più severe per chi discrimina, insulta o aggredisce in base a sesso, etnia o religione, come quella già presentata da Lega e centrodestra. No a una legge che introduce bavaglio e carcere per le idee (punire chi non condivide le adozioni gay o l’utero in affitto è una follia) e vuole portare nelle scuole di bimbi di 5 o 6 anni la teoria gender. Liberi di amare e di pensare!”. Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Sì a una legge che introduca subito pene più severe per chi discrimina, insulta o aggredisce in base a sesso, etnia o religione, come quella già presentata da Lega e centrodestra. No a una legge che introduce bavaglio e carcere per le idee (punire chi non condivide le adozioni gay o l’utero in affitto è una follia) e vuole portare nelle scuole di bimbi di 5 o 6 anni la teoria gender. Liberi di amare e di pensare!”. Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

