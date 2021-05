SimoneAlliva : RT @espressonline: «Omofobia, la scuola è il nostro inferno» - Adolescenti picchiati, insultati, esclusi. Una comunità che mette a nudo le… - Maurizio62 : RT @espressonline: «Omofobia, la scuola è il nostro inferno» - Adolescenti picchiati, insultati, esclusi. Una comunità che mette a nudo le… - ClaireSpiga : RT @espressonline: «Omofobia, la scuola è il nostro inferno» - espressonline : «Omofobia, la scuola è il nostro inferno» - Adolescenti picchiati, insultati, esclusi. Una comunità che mette a nud… - myo75ho : RT @espressonline: «Omofobia, la scuola è il nostro inferno» -

Il 17 maggio, è la Giornata internazionale contro l'. La data è stata specificatamente scelta per ricordare la decisione dell'Organizzazione ... dellae della famiglia nell'educazione all'...Gay Help Line, il contact center nazionale gestito dal Gay Center, fondato nel 2005, un anno fa denunciava che il dato sulle violenze e gli abusi è pari al 25% con un incremento ...Il primo ddl per estendere all’orientamento sessuale la legge Mancino risale al lontano 1996. Da Nichi Vendola a Zan l’eterno percorso di un testo che non si ...Il 17 maggio, è la Giornata internazionale contro l’omofobia. La data è stata specificatamente scelta per ricordare la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità nel 1990 di declassificare l’ ...