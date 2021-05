Omofobia | “La ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti” | Mattarella | “No ad ogni forma d’intolleranza”

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Le attitudinili e l’orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovutodignità umana, perché laddove ciò accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica”. Così, con queste parole, il Presidenteha introdotto la Giornata internazionale contro l’, un’occasione, ha rimarcato il Capo dello stato, “per ribadire il rifiuto assoluto didi discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dnostra Costituzione e dCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” .: “La società viene arricchita dal ...

