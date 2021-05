Omobitransfobia | Mattarella | “Rifiutare ogni forma di discriminazione La ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un’occasione “per ribadire il rifiuto assoluto didie di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dnostra Costituzione e dCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Il presidente della Repubblica Sergiocelebra così la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. In un comunicato, il capo dello Stato spiega che “le attitudinili e l’orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovutodignità umana, perché laddove ciò accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica”.ricorda quindi che ...