Omicidio dell'avvocato Corini: condannata a 15 anni la sorella Marzia (Di lunedì 17 maggio 2021) La Spezia, 17 maggio 2021 - La Corte d'Assise del tribunale della Spezia ha condannato a 15 anni Marzia Corini, accusata di aver ucciso nel 2015 il fratello, l'avvocato di vip e calciatori Marco ... Leggi su lanazione (Di lunedì 17 maggio 2021) La Spezia, 17 maggio 2021 - La Corte d'Assise del tribunalea Spezia ha condannato a 15, accusata di aver ucciso nel 2015 il fratello, l'di vip e calciatori Marco ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio dell Omicidio dell'avvocato Corini: condannata a 15 anni la sorella Marzia Al centro dell'inchiesta, l'importante patrimonio testamentario dell'avvocato.

Morte avvocato dei Vip, condannata la sorella ... quell'atto fu finalizzato a impossessarsi di un milione dell'eredità dalla quale sarebbe stata ... era di omicidio volontario e falso in testamento: per lei la procura aveva chiesto 23 anni. Giuliana ...

Omicidio dell'avvocato Corini: condannata a 15 anni la sorella Marzia LA NAZIONE Ogliastra, omicidi all’inizio del duemila: testimoni convocati in Corte d’Assise Sfilata di testimoni al processo in Corte d’Assise a Cagliari sulla catena di omicidi, rapine e attentati avvenuti in Ogliastra 20 anni fa e legati, secondo la Dda, all’assalto all’armeria di Capo Bel ...

Morte avvocato dei Vip, condannata la sorella La Corte d'Assise del tribunale della Spezia ha condannato a 15 anni Marzia Corini, accusata di aver ucciso nel 2015 il fratello, l'avvocato di Vip e calciatori Marco Valerio, con una sedazione letale ...

