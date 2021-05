Omceo Roma: necessario censimento pazienti che hanno avuto vaccino (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Le dosi di vaccino a disposizione dei medici di famiglia purtroppo sono ancora poche, mentre proprio loro potrebbero fare un lavoro capillare e di prossimita’, con un costo tra l’altro molto contenuto facendo i vaccini tranquillamente presso i loro studi di proprieta’, esattamente com’e’ avvenuto per la campagna antinfluenzale”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Stefano De Lillo, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Al di la’ di tutte le iniziative, come gli hub o i vaccination day, che ritengo non essere l’unica soluzione possibile- sottolinea De Lillo- sarebbe auspicabile distribuire in maniera capillare ai medici di famiglia le fiale, avendo questi professionisti un rapporto veramente in prossimita’ con i propri pazienti e per questo un accesso semplice e diretto”. Secondo il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)– “Le dosi dia disposizione dei medici di famiglia purtroppo sono ancora poche, mentre proprio loro potrebbero fare un lavoro capillare e di prossimita’, con un costo tra l’altro molto contenuto facendo i vaccini tranquillamente presso i loro studi di proprieta’, esattamente com’e’ avvenuto per la campagna antinfluenzale”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Ordine dei medici di, Stefano De Lillo, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Al di la’ di tutte le iniziative, come gli hub o i vaccination day, che ritengo non essere l’unica soluzione possibile- sottolinea De Lillo- sarebbe auspicabile distribuire in maniera capillare ai medici di famiglia le fiale, avendo questi professionisti un rapporto veramente in prossimita’ con i proprie per questo un accesso semplice e diretto”. Secondo il ...

