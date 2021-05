Olimpiadi Tokyo 2020 | Malagò | “C’è tanta attesa | ne vedremo delle belle”

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Che notizie ho su? Le notizie vere, cioè che i Giochi si faranno. Ovviamente ci sonocomplicazioni legate alla pandemia, come in tutto il mondo“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanniin un’intervista a Radio Confapi. “Siamo a due mesi dalla partenza e ci sono complessità da gestire e da affrontare, ma c’è grandee ci sono forti aspettative per tutto quello che è successo. Sarannodiverse, particolari, ma avranno ancor più un significato simbolico“, ha aggiuntofacendo infine una previsione sui risultati degli azzurri. “Faremo meglio di Rio2016, poi il coloremedaglie sarà decisivo per il piazzamento nel medagliere. Di sicuro ne: ci ...

... anche se non è apparso troppo preoccupato perché è in una fase di carico verso ledi. Nulla da fare: la vittoria va al russo Martin Malyutin, classe 1999, che dalla corsia 7 è ...... ma non tanto da impedirgli di conquistare risultati alla mano un posto nel gruppo dei cinque cavalieri indicati dalla federazione canadese per partecipare alle prossimedi. Il Canada ...Mauro Nespoli si racconta in esclusiva a Sportface.it: "Sono ferrarista e interista, mi piacciono i libri fantasy e la cucina" ...Parla l’ex azzurra del martello, neo vicepresidente vicario del CONI: “Soddisfazione e orgoglio. La prima urgenza è non far morire le società sul territorio. L’atletica mi ha insegnato a stringere i d ...