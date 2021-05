Olimpia Madonia torna ad Avanti Un Altro dopo 6 anni e Paolo Bonolis lascia lo studio (Di lunedì 17 maggio 2021) A sei anni di distanza dalla sua prima apparizione in tv, ieri sera Olimpia Madonia è tornata ad Avanti Un Altro (Pure di Sera). La donna ha annunciato la sorpresa con un post su Facebook. “Buongiorno a tutti, bene sì! Lo abbiamo aspettato per tantissimo tempo ed ora è arrivata la notizia ufficiale. Torno da Paolo e sarò con ad Enzo Salvi, Totò Schillaci Laura Freddi e l’Uomo Gatto con le categorie “A volte ritornano e Campioni di quiz”. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti tutti tutti. Dicono che A volte ritornano. Siete pronti per il grande ritorno di Stasera? Grazie a tutta la produzione di Avanti un Altro, la SdlTv e soprattutto a Paolo Bonolis. Esperienza ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 maggio 2021) A seidi distanza dalla sua prima apparizione in tv, ieri serata adUn(Pure di Sera). La donna ha annunciato la sorpresa con un post su Facebook. “Buongiorno a tutti, bene sì! Lo abbiamo aspettato per tantissimo tempo ed ora è arrivata la notizia ufficiale. Torno dae sarò con ad Enzo Salvi, Totò Schillaci Laura Freddi e l’Uomo Gatto con le categorie “A volte rino e Campioni di quiz”. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti tutti tutti. Dicono che A volte rino. Siete pronti per il grande ritorno di Stasera? Grazie a tutta la produzione diun, la SdlTv e soprattutto a. Esperienza ...

valmo_ale : io comunque da triste, a super mega felice con la pancia rotta dalle risate grazie a Olimpia Madonia????ti amoooo????… - olimpia_madonia : Grazie veramente a tutti per continuare a sostenermi nonostante siano passati 6 anni! #avantiunaltro - Dansai75 : @Avanti1Altro Della serie: 'Una donna, un mito!' Che forza @Olimpia_Madonia! Proprio 'olimpionica nelle risate'. ?? ?? ?? - FanpageLadurso : RT @Salvo72576991: Solo a me era mancata @olimpia_madonia ? #avantiunaltropuredisera - GIORGINODJ : Reposted from @olimpia_madonia A volte Ritornano ?? -

