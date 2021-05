Ok del Consiglio Federale, slittano gli stipendi di marzo per le società di Serie A (Di lunedì 17 maggio 2021) Durante il Consiglio Federale riunito oggi a Roma, in via Allegri i club di Serie A hanno richiesto lo slittamento del pagamento degli stipendi di marzo. Richiesta che è stata accolta e accettata dalla Figc: le mensilità saranno posticipate di un mese per agevolare le società di A, colpite dal Covid. Le mensilità potranno essere versate entro giugno, assecondando così in parte la richiesta dei club, che inizialmente avevano proposto lo slittamento di sei mesi. Gravina, presidente della Figc, aveva già aperto all’accordo che oggi è stato sancito. Foto: Sito ufficiale Figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Durante ilriunito oggi a Roma, in via Allegri i club diA hanno richiesto lo slittamento del pagamento deglidi. Richiesta che è stata accolta e accettata dalla Figc: le mensilità saranno posticipate di un mese per agevolare ledi A, colpite dal Covid. Le mensilità potranno essere versate entro giugno, assecondando così in parte la richiesta dei club, che inizialmente avevano proposto lo slittamento di sei mesi. Gravina, presidente della Figc, aveva già aperto all’accordo che oggi è stato sancito. Foto: Sito ufficiale Figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

