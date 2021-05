Ogni maledetto lunedì – ‘Sta giornata di campionato era un game di Weekend League su FIFA (Di lunedì 17 maggio 2021) Salve-salvino vicini. Come può cominciare la settimana se non malissimo con le notizie di Marcolino Verratti infortunato e a rischio Europeo e di Gigione Buffon che lascia la Juventus e forse il calcio: View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Gigi grande campione, guardami negli occhi e dimmi che tornerai alla Juventus fra 2 anni. Martedì il City diventa ufficialmente campione d’Inghilterra, ora a Mastro Peppe gli manca solo un trofeo da portare a Manchester. View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Mercoledì turno infrasettimanale che ti arriva violento come uno schiaffone sul muso. Sium arriva a quota 100 (non la pensione). View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Salve-salvino vicini. Come può cominciare la settimana se non malissimo con le notizie di Marcolino Verratti infortunato e a rischio Europeo e di Gigione Buffon che lascia la Juventus e forse il calcio: View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Gigi grande campione, guardami negli occhi e dimmi che tornerai alla Juventus fra 2 anni. Martedì il City diventa ufficialmente campione d’Inghilterra, ora a Mastro Peppe gli manca solo un trofeo da portare a Manchester. View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Mercoledì turno infrasettimanale che ti arriva violento come uno schiaffone sul muso. Sium arriva a quota 100 (non la pensione). View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI ...

