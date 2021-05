Oggi è il compleanno di Elettra Lamborghini: ecco come ha festeggiato (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ il compleanno di Elettra Lamborghini: la cantante Oggi spegne 27 candeline e ha festeggiato in anticipo con la famiglia Tanti auguri a Elettra Lamborghini! Oggi la cantante spegne ventisette candeline, nata sotto il segno del Toro. Elettra Lamborghini ha approfittato del fatto che ieri fosse domenica per anticipare i festeggiamenti con la famiglia. La cantante, infatti, si è regalata un pranzo all’aria aperta con la sua numerosa famiglia. A raccontarlo è stata la stessa Elettra Lamborghini sui suoi canali social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di storie di lei in compagnia dei suoi affetti più cari. Non mancavano i genitori, le sorelle e il marito Afrojack. Per ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ ildi: la cantantespegne 27 candeline e hain anticipo con la famiglia Tanti auguri ala cantante spegne ventisette candeline, nata sotto il segno del Toro.ha approfittato del fatto che ieri fosse domenica per anticipare i festeggiamenti con la famiglia. La cantante, infatti, si è regalata un pranzo all’aria aperta con la sua numerosa famiglia. A raccontarlo è stata la stessasui suoi canali social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di storie di lei in compagnia dei suoi affetti più cari. Non mancavano i genitori, le sorelle e il marito Afrojack. Per ...

