Occidente | il dovere di essere se stessi senza arroganza

(Di lunedì 17 maggio 2021) La crisi (o tramonto o decadenza o declino) dell’è, come il film noir o il giallo, un genere di cui non ci libereremo mai. A raccogliere tutti gli scritti che ne hanno trattato?a cominciare dal Tramonto dell’di Oswald Spengler (1919), ma si potrebbe risalire più indietro—si riempirebbe l’intera parete di una grande biblioteca. Il fatto è?ed è un tratto che ci distingue dalle altre— che siamo una civiltà che riflette autocriticamente su se stessa, sulla sua storia, sulle sue conquiste, sulle tragedie che ha vissuto ed ha esportato nel resto del mondo. Non c’è una letteratura sul tramonto dell’Oriente: in questa vasta regione del pianeta è la riflessione su specifiche identità etnoculturali? cinesi, giapponesi, indiani –che anima il dibattito pubblico di intellettuali, politici, filosofi. Gli abitanti di Nuova Delhi, di Pechino, di ...