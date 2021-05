Nursing Up | Ecco Il Nuovo Logo

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) Per il leader del sindacato Antonio De Palma “RISPETTO” è il leit motiv con il quale la lotta prosegue, per costruire il nostro futuro e quello di unsistema sanitario di cui gli infermieri vogliono far parte a pieno titolo. Competenza, coscienza, consapevolezza, esperienza e coraggio: noi siamo pronti a mettere tutto questo sul campo, per i cittadini e per la loro salute, ma Governo e Regioni ci trattino con RISPETTO. Ripartire con la forza e il coraggio che da sempre ci contraddistinguono, memori delle dolorose esperienze del recente passato, di cui fare concretamente tesoro e da cui ricominciare. Sempre e comunque al fianco dei pazienti, dei malati, dei soggetti fragili, ma soprattutto consapevoli, in ognigiorno, del nostro “essere professionisti infermieri”. Nessuno dimentichi i tanti colleghi infettati e quelli che hanno perso la ...