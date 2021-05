Nuovo studio sui problemi di gastrite: gli ormoni sono la chiave (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli uomini tendono a soffrire in maniera diversa di problemi allo stomaco rispetto alle donne. Lo dice una ricerca effettuata su topi da laboratorio. La causa sembrerebbe essere ormonale. I ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) del NIH hanno fatto la scoperta dopo aver rimosso le ghiandole surrenali dai topi di entrambi i sessi. Le ghiandole surrenali producono glucocorticoidi, ormoni che hanno diverse funzioni, una delle quali è la soppressione dell’infiammazione. Senza glucocorticoidi, i topi femmine hanno presto sviluppato infiammazione dello stomaco. I maschi no. Tuttavia, dopo aver rimosso gli androgeni dai maschi, hanno mostrato la stessa infiammazione dello stomaco osservata nelle femmine. “Il fatto che gli androgeni stanno regolando l’infiammazione è un’idea nuova”, ha detto l’autore corrispondente ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli uomini tendono a soffrire in maniera diversa diallo stomaco rispetto alle donne. Lo dice una ricerca effettuata su topi da laboratorio. La causa sembrerebbe essere ormonale. I ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) del NIH hanno fatto la scoperta dopo aver rimosso le ghiandole surrenali dai topi di entrambi i sessi. Le ghiandole surrenali producono glucocorticoidi,che hanno diverse funzioni, una delle quali è la soppressione dell’infiammazione. Senza glucocorticoidi, i topi femmine hanno presto sviluppato infiammazione dello stomaco. I maschi no. Tuttavia, dopo aver rimosso gli androgeni dai maschi, hanno mostrato la stessa infiammazione dello stomaco osservata nelle femmine. “Il fatto che gli androgeni stanno regolando l’infiammazione è un’idea nuova”, ha detto l’autore corrispondente ...

