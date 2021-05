Nuovo Decreto riaperture, il calendario: coprifuoco, centri commerciali, ristoranti, palestre (Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo ulteriori regole covid con nuovi allentamenti: il Consiglio dei ministri è terminato e ha varato in serata il Nuovo Decreto riaperture, con la road map dei nuovi allentamenti, dopo la cabina di regia svoltasi sempre a Palazzo Chigi che si era conclusa con un parere unanime sulle maglie larghe alle nuove regole anti-covid. coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno viene ulterioramente slittato alle 24. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della riuione ancora in corso. Dal 21 giugno ci sarebbe poi il superamento totale del coprifuoco. Si va verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00. Inoltre dal ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo ulteriori regole covid con nuovi allentamenti: il Consiglio dei ministri è terminato e ha varato in serata il, con la road map dei nuovi allentamenti, dopo la cabina di regia svoltasi sempre a Palazzo Chigi che si era conclusa con un parere unanime sulle maglie larghe alle nuove regole anti-covid.spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno viene ulterioramente slittato alle 24. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della riuione ancora in corso. Dal 21 giugno ci sarebbe poi il superamento totale del. Si va verso una deroga ad hoc sulper la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00. Inoltre dal ...

