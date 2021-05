(Di martedì 18 maggio 2021) Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell?Italia che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, il...

sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il governo Draghi accelera: già oggi la discussione sul decreto con nuove aperture - Agenzia_Ansa : Coprifuoco, riaperture e cambi di zone: le novita' del nuovo decreto #ANSA VIDEOGRAFICA - ilmessaggeroit : Nuovo decreto, l’Italia verso la normalità, coprifuoco dalle 23 da domani, zona bianca in sei regioni - GiolettaMarco : RT @Fight_Clubbing: Il Nuovo decreto Covid anticipa ufficialmente la riapertura delle palestre dal 1 giugno al 24 maggio. Le #palestre po… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

, coprifuoco e riaperture: le ultime notizie Il calendario: da mercoledì coprifuoco alle 23, novità per le palestre, sospese le discoteche Quarantena dai Paesi Ue per chi entra in Italia:...Ecco nel dettaglio le date previste dallegge 19 MAGGIO - Scatta il posticipo del coprifuoco, che passa dalle 22 alle 23 22 MAGGIO - Riaprono i centri commerciali, i mercati le gallerie ...Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 17 maggio 2021, alle ore 19.10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario ...Il governo aveva già annunciato il 23 aprile che avrebbe fatto un check del cronoprogramma delle riaperture a metà maggio e così è stato. Qualche bella notizia non ...