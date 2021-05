Nuovo decreto Covid, coprifuoco fino alle 23: le novità proposte da Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) Nuovo decreto Covid, le ultime notizie in diretta. In queste ore si discutono le proposte del premier Draghi alla Cabina di Regia. Troppo presto togliere oggi il coprifuoco, che però è stato spostato alle ore 23, dunque rimandato di un’ora. Dal 7 giugno prossimo, invece, lo slittamento sarà alle 24. L’abolizione a partire dal 21 giugno 2021. Il ritorno graduale alla normalità sarà possibile soltanto coi dati Covid in calo: il presidente del Consiglio lo aveva precisato nei giorni scorsi. leggi anche l’articolo —> Meloni: «Il centrodestra non è diviso. Con Salvini governeremo insieme» Nuovo decreto Covid, coprifuoco fino alle 23: le ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021), le ultime notizie in diretta. In queste ore si discutono ledel premieralla Cabina di Regia. Troppo presto togliere oggi il, che però è stato spostatoore 23, dunque rimandato di un’ora. Dal 7 giugno prossimo, invece, lo slittamento sarà24. L’abolizione a partire dal 21 giugno 2021. Il ritorno graduale alla normalità sarà possibile soltanto coi datiin calo: il presidente del Consiglio lo aveva precisato nei giorni scorsi. leggi anche l’articolo —> Meloni: «Il centrodestra non è diviso. Con Salvini governeremo insieme»23: le ...

Advertising

Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - infoitinterno : Nuovo decreto, coprifuoco alle 23 da subito. Palestre aperte dal 24 maggio. Ristoranti al chiuso anche a cena. Cent… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Al via a #PalazzoChigi la #cabinadiregia con #Draghi, #Franco, #Speranza, #Giorgetti, #Patuanelli, #Franceschini, #Gelm… - Adnkronos : #Coprifuoco alle 23, ristoranti, matrimoni, zone: regole e novità in arrivo con il nuovo decreto. -