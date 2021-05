Nuovo decreto: convocata nel pomeriggio la cabina di regia (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo quanto riportato il premier avrebbe proposto di far slittare il coprifuoco alle 23 fin da subito, per poi abolirlo con l'inizio dell'estate. cabina di regia: Draghi propone coprifuoco alle 23 da subito con abolizione il 21 giugno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo quanto riportato il premier avrebbe proposto di far slittare il coprifuoco alle 23 fin da subito, per poi abolirlo con l'inizio dell'estate.di: Draghi propone coprifuoco alle 23 da subito con abolizione il 21 giugno su Notizie.it.

