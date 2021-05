Nuove riaperture: coprifuoco subito alle 23, matrimoni da metà giugno, ultime novità (Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo le ulteriori misure covid sulle Nuove riaperture da parte del governo. La cabina di regia sull’allentamento delle misure di contenimento Covid svoltasi a Palazzo Chigi ha restituito, a quanto si apprende, un voto all’unanimità sugli allentamenti. coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno viene ulterioramente slittato alle 24. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della riuione ancora in corso. Dal 21 giugno, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco. Si va verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo le ulteriori misure covid sulleda parte del governo. La cabina di regia sull’ntamento delle misure di contenimento Covid svoltasi a Palazzo Chigi ha restituito, a quanto si apprende, un voto all’unanimità suglintamenti.spostatoore 23 a stretto giro. Poi dal 7viene ulterioramente slittato24. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della riuione ancora in corso. Dal 21, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del. Si va verso una deroga ad hoc sulper la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì ...

