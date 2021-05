Nuove riaperture | coprifuoco subito alle 23 | centri commerciali aperti nel weekend | ultime novità

(Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo le ulteriori misure covid sulleda parte del governo. La cabina di regia sull’ntamento delle misure di contenimento Covid svoltasi a Palazzo Chigi ha restituito, a quanto si apprende, un voto all’unanimità suglintamenti.spostatoore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno viene ulterioramente slittato24. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della riuione ancora in corso. Dal 21 giugno, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del. Si va verso una deroga ad hoc sulper la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio...

Mentre Palazzo Chigi fa notare "come lo slittamento della cabina di regia abbia consentito un miglioramento dei dati che autorizza a disporre". Nel governo è scattata, dunque, la ......una reale ripresa dell'economia grazie alla vasta campagna vaccinale e alle conseguenti. ... vittima di un attacco informatico e nonostante lerestrizioni alla mobilità in Asia a causa ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha lasciato Palazzo Chigi, dopo aver preso parte alla cabina di regia che sta decidendo il nuovo timing delle riaperture. Locatel ...Ulteriore passo in avanti verso la normalità nel Regno Unito. Da oggi sono possibili gli incontri nelle abitazioni private, mentre pub e ristoranti potranno servire i clienti anche al chiuso. Stop anc ...