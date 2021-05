Nuove immatricolazioni - Primo quadrimestre | bilancio preoccupante

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un mondo del noleggio a due facce. Se il lungo termine, con fatica, cerca di ritornare ai numeri pre-pandemia, chiudendo ildell'anno a -3,48% rispetto ai quattro primi mesi del 2019 (97.008 auto contro 100.509), il breve termine continua a crollare a -53,56% nelle(36.495 a fronte delle 92.530 di due anni fa), portando il dato del comparto a -16,93% (dato su cui pesa anche la flessione delle auto-). Risultato opposto, invece, per i veicoli commerciali leggeri: il lungo termine chiude lo stesso periodo a -9,57% (per un totale di 13.030targhe), nonostante nel mese di aprile abbia fatto segnare un dato in controtendenza, +1,03% rispetto all'aprile 2019 (per un totale di 3.444 veicoli), mentre il breve chiude il ...

