(Di lunedì 17 maggio 2021) La terza generazione diC3 ha superato il milione di unità prodotte e continua ad essere protagonista del panorama automobilistico europeo, confermando come il suo carattere fresco e la sua personalità colorata rimangano un punto fermo nell’universo automotive. In Italia, i numeri parlano chiaro ed esprimono con convinzione il successo commerciale: al termine del primo quadrimestre del 2021, si è posizionata terza nel suo segmento. Nel nostro Paese il lancio diC3 risale allo scorso settembre, e da allora ha convinto quasi 30.000 clienti a firmare un contratto di acquisto.Berlina dallo stile moderno che esprime energia,C3 si distingue nel suo segmento per il design audace, la personalità colorata e il comfort unico, amplificato dagli innovativi sedili Advanced ...

Advertising

Italpress : Nuova personalizzazione per Citroèn C3 - ABMnewscom : NUOVA CITROËN C3: L’OFFERTA PER CELEBRARE IL SUO POTENZIALE DI PERSONALIZZAZIONE - AssassinsITA : Affronta i Figli di Danu con nuovi elementi di personalizzazione e con una nuova arma, l'ascia Chiaro di Luna ! ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova personalizzazione

Italpress

... esperienze e privilegi unici in continua evoluzione che interpretano e soddisfano con un elevato livello dile ambizioni dei clienti. In particolare, lacarta è pensata per ......Tutti contro tutti (modalità di gioco): sei tu contro tutti gli altri in questa frenesia caotica tutti contro tutti che appare per la prima volta nella Cross - Play Open Beta....E’ questo l’incredibile spirito che Ford ha raccontato in Lifesavers, una nuova serie a episodi ... affidabilità e alle numerose personalizzazioni della gamma Transit, sono gli strumenti fondamentali ...La produzione partirà quest'estate e le vendite a fine 2021. A confermarlo è stata lo stesso costruttore che ha comunicato di essere nelle fasi finali del processo di sviluppo. E nel 2022 toccherà all ...