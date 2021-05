Nuoto, Nicolò Martinenghi conquista la Finale dei 100 rana agli Europei 2021 con il 2° tempo, tallonando Peaty. Bene Pinzuti nell’atto conclusivo (Di lunedì 17 maggio 2021) Nicolò Martinenghi c’è e alla grande. Nelle semifinali dei 100 rana uomini il lombardo stabilisce il secondo crono delle heat e conquista la Finale negli Europei 2021 di Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena l’azzurro nuota un ottimo 58?45, secondo solo al fuoriclasse britannico Adam Peaty (57?67). Un confronto serrato tra i due nella stessa semiFinale, con Peaty a fare la differenza negli ultimi 20 metri. Tuttavia per il nostro portacolori si conferma su standard di grande livello, se si considera il suo primato italiano distante solo 8 centesimi. Per il podio quindi domani ci si può credere, considerando rivali molto complicati come l’olandese Arno Kamminga (58?74) e il bielorusso Ilya Shymanovich (59?23), che in ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021)c’è e alla grande. Nelle semifinali dei 100uomini il lombardo stabilisce il secondo crono delle heat elaneglidi Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena l’azzurro nuota un ottimo 58?45, secondo solo al fuoriclasse britannico Adam(57?67). Un confronto serrato tra i due nella stessa semi, cona fare la differenza negli ultimi 20 metri. Tuttavia per il nostro portacolori si conferma su standard di grande livello, se si considera il suo primato italiano distante solo 8 centesimi. Per il podio quindi domani ci si può credere, considerando rivali molto complicati come l’olandese Arno Kamminga (58?74) e il bielorusso Ilya Shymanovich (59?23), che in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Nicolò Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (3) Promettono spettacolo ad ogni sessione i 100 rana e nello show gli azzurri ci saranno. Il primatista italiano (58'37) Nicolò Martinenghi e un sorprendente Alessandro Pinzuti . entrambi seguiti da Marco Pedoja - si qualificano, con grandi ambizioni, rispettivamente con il terzo e il settimo tempo alle semifinali. L'...

Europei di nuoto 2021, azzurri subito protagonisti a Budapest! Bene Quadarella e Pellegrini: i risultati delle batterie ... la 29enne reatina tesserata per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, allenata da Germano Proietti e bronzo ... Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi Semifinale dei 100 rana mas: Nicolò Martinenghi e Alessandro ...

