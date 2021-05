Nuoto, Italia di bronzo agli Europei con la 4×100. Ma per il podio olimpico serve ben altro (Di lunedì 17 maggio 2021) Con una medaglia di bronzo si conclude una prima giornata agli Europei 2021 di Nuoto in cui, oggettivamente, ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio. Il riferimento è all’atto conclusivo dei 400 stile libero: Gabriele Detti e Marco De Tullio fuori dal podio non facevano parte dei programmi, al di là di una preparazione non incentrata su questo evento. A regalare un bel sorriso al Bel Paese ci hanno pensato i ragazzi della 4×100 stile libero maschile terzi, dunque, alle spalle della Russia e della Gran Bretagna. Una bella prova della formazione tricolore che con il crono di 3’11?87 ha sfiorato il primato Italiano di circa mezzo secondo. Una gara aperta in maniera spettacolare da Alessandro Miressi che, impressionando per la potenza in acqua, ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Con una meda disi conclude una prima giornata2021 diin cui, oggettivamente, ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio. Il riferimento è all’atto conclusivo dei 400 stile libero: Gabriele Detti e Marco De Tullio fuori dalnon facevano parte dei programmi, al di là di una preparazione non incentrata su questo evento. A regalare un bel sorriso al Bel Paese ci hanno pensato i ragazzi dellastile libero maschile terzi, dunque, alle spalle della Russia e della Gran Bretagna. Una bella prova della formazione tricolore che con il crono di 3’11?87 ha sfiorato il primatono di circa mezzo secondo. Una gara aperta in maniera spettacolare da Alessandro Miressi che, impressionando per la potenza in acqua, ha ...

