Nuoto | Italia bronzo europeo nella 4×100 Alessandro Miressi firma il record nazionale nei 100 sl!

Dopo i grandi successi nel Nuoto di fondo, arriva la prima medaglia della spedizione azzurra negli Europei di Nuoto in piscina a Budapest. La 4×100 maschile composta da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Manuel Frigo conquista la medaglia di bronzo con il tempo di 3'11"87, a meno di mezzo secondo dal record Italiano di 3'11"89 dei Mondiali di due anni fa. Una bella soddisfazione l'essersi giocati il successo finale con la Russia (Andrei Minakov, Aleksandr Shchegolev, Vladislav Grinev, Kliment Kolesnikov), oro in 3'10"41", e la Gran Bretagna (Thomas Dean, Matthew Richard, James Guy, Duncan Scott) argento in 3'11"56", che avevano tenuto fuori i loro migliori staffettisti nelle semifinali della mattina.

