Nuoto | Gabriele Detti | “Ho centrato la finale senza spremermi troppo | importante avere ritrovato le giuste sensazioni”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 maggio 2021)è soddisfatto e tranquillo al termine della sua batteria dei 400 stile libero dei Campionati Europei 2021 di Budapest (Ungheria), chiusa davanti a tutti con il crono di 3:47.56. Per il classe 1994 manche contraddistinta da un bel testa a testa contro l’austriaco Felix Auboeck staccato di appena 5 centesimi, mentre il crono migliore di tutte le batterie è stato fissato dallo svizzero Antonio Djakovic in 3:47.23. Il nuotatore livornese ha analizzato la sua prova ai microfoni di Raisport: “E’ un vero piacere essere tornato ad un Europeo, dato che in altre occasioni ho dovuto saltarli per infortuni vari e soprattutto, aver ripreso in questo modo. Holae questo era l’aspetto fondamentale. Direi anche una buona prova di ...