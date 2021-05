Nuoto, Federica Pellegrini: “Non siamo soddisfatte, cercavamo un miglioramento netto da stamattina” (Di lunedì 17 maggio 2021) La staffetta italiana della 4×100 stile libero femminile composta da Silvia Di Pietro, Margherita Panziera, Federica Pellegrini e Costanza Cocconcelli si è classificata sesta nella finale degli Europei 2021 di Nuoto con il tempo di 3’39?08. In terza frazione Federica Pellegrini ha fatto segnare 53?94. L’azzurra ha commentato così la prova di squadra a Rai2: “Non siamo soddisfatte nel senso che cercavamo un miglioramento netto da stamattina, che però non è arrivato. Adesso aspettiamo cosa faranno le altre squadre e vedremo se ce la faremo oppure no a centrare la qualifica olimpica“. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) La staffetta italiana della 4×100 stile libero femminile composta da Silvia Di Pietro, Margherita Panziera,e Costanza Cocconcelli si è classificata sesta nella finale degli Europei 2021 dicon il tempo di 3’39?08. In terza frazioneha fatto segnare 53?94. L’azzurra ha commentato così la prova di squadra a Rai2: “Nonnel senso cheunda, che però non è arrivato. Adesso aspettiamo cosa faranno le altre squadre e vedremo se ce la faremo oppure no a centrare la qualifica olimpica“. Foto: LaPresse

