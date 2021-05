Nuoto: Europei, primato mondiale del russo Kolesnikov nei 50 dorso (Di lunedì 17 maggio 2021) Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) - Kliment Kolesnikov migliora il suo primato mondiale nei 50 dorso portando da 24"00 a 23"93. Il russo realizza il record nella semifinale dei campionati Europei in corso di svolgimento a Budapest. Nella stessa gara approda in finale l'azzurro Simone Sabbioni con il settimo tempo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) - Klimentmigliora il suonei 50portando da 24"00 a 23"93. Ilrealizza il record nella semifinale dei campionatiin corso di svolgimento a Budapest. Nella stessa gara approda in finale l'azzurro Simone Sabbioni con il settimo tempo.

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - JohSogos : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della 4X100 #Sk… - LaNotifica : Europei nuoto, azzurri della 4×100 vincono il bronzo a Budapest -