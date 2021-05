Nuoto | Europei Budapest 2021 | Miressi trascina l’Italia al terzo posto nella 4×100 uomini

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si torna in vasca in Ungheria dopo le eliminatorie della mattinata per assegnare le prime medaglie aglidi. Purtroppo l’avvio non è dei migliori per i colori azzurri, che vedono sfumare il podio nei 400 stile libero maschili. Gabriele Detti chiude infatti al quarto(3’46”07) davanti a Marco De Tullio (3’46”36). Medaglia d’oro al russo Malyutin (3’44”18), che sìimpone davanti ad Auboeck (3’44”63) e Rapsys (3’45”39). Nei 400 misti femminili vince l’ungherese Hosszu (4’34”66). Willmott e Mihalyvari (4’36”81) sono argento a pari merito, mentre quartoper Ilaria Cusinato (4’38”08) e quinto per Sara Franceschi (4’40”74). RIVIVI IL LIVE DI SEMIFINALI E FINALI COME VEDERE LE GARE ITALIANI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL MEDAGLIERE Le semifinali dei 50 stile libero ...